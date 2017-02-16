Мать Ярошенко призвала Трампа проявить человечность

Мать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой о помиловании ее сына. Об этом пишут в четверг, 16 февраля, «Известия».

Любовь Ярошенко, как сообщает издание, просит нового главу Белого дома проявить человечность «к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину». «Страшная трагедия моего сына, боль за его искалеченное здоровье и жизнь вынудили меня молиться за вас, вашу победу и согласие между нашими великими державами!», — говорится в письме.

Мать летчика выражает опасение, что с ее сыном «может произойти непоправимое». «У него целый букет различных заболеваний, некоторые из них — очень тяжелые. Добиться же адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно. Я стою перед вами на коленях и прошу проявить милосердие и спасти жизнь моего сына», — пишет она.

К обращению Ярошенко приложила доказательства невиновности летчика, изложенные на 61 странице на английском языке. Доказательства были собраны за несколько лет американским адвокатом россиянина Алексеем Тарасовым.

Ранее Любовь Ярошенко уже дважды отправляла аналогичные письма предшественнику Трампа Бараку Обаме, последнее — в сентябре 2016 года. Оба обращения остались без ответа.

В ноябре «Известия» сообщали, что Ярошенко может быть отпущен после вступления в должность президента Дональда Трампа.

Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению в сентябре 2011 года. Его признали виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010-го. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.