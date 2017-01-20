Задержанного по запросу ФБР россиянина заподозрили в создании банковского трояна

Задержанный в Испании по запросу ФБР россиянин Станислав Лисов подозревается в создании банковской вирусной программы NeverQuest. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные испанской полиции.

Вредоносное программное обеспечение (троян) NeverQuest открывало злоумышленникам доступ к компьютерам работников финансовых организаций для кражи данных. По данным РИА Новости, программа нанесла ущерб в размере пяти миллионов долларов.

Согласно данным испанского ведомства, в США Лисов входит в список «самых важных российских хакеров». Мужчину подозревают «в компьютерном взломе и мошенничестве с использованием электронных средств».

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Спецслужбы расследуют деятельность Лисова с 2014 года. Предполагается, что россиянин занимался распространением данного программного обеспечения и администрировал работу с «банковским трояном» через сеть компьютеров.

Российское посольство в Мадриде уже направило запрос для выяснения причин и деталей задержания хакера.

В четверг, 19 января, стало известно о задержании Лисова в аэропорту Барселоны. Мужчину поймали 13 января. По данным жены Лисова, полиция сообщила, что задержание инициировано американскими властями, но пока официальных обвинений ему не предъявляли.