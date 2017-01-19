Российских хакеров предложили вписать в историю США

В Калифорнии предложили обновить книги по истории для учебных заведений и в обязательном порядке дополнить их главой о «вмешательстве российских хакеров в выборы США». Об этом сообщает издание The Mercury News.

Законопроект об обновлении образовательной программы подготовил член законодательного собрания округа Марин (Калифорния, США) Марк Левин (Marc Levine). В ближайшее время чиновник намерен представить проект комитету штата по образованию.

По мнению Левина, вмешательство хакеров в избирательный процесс — факт, подтвержденный несколькими американскими спецслужбами, и об этом необходимо рассказывать в школе. Также чиновник напомнил, что учебники, одобренные в Калифорнии, используются образовательными учреждениями во многих штатах.

Левин надеется, что дополнения в учебную программу в скором времени будут утверждены.

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В начале января ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали совместный доклад, в котором утверждалось, что российские власти организовали кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон ради победы республиканца Дональда Трампа.

Трамп после встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Россия, в свою очередь, все обвинения подобного рода последовательно отвергала.