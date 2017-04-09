Дипломаты подтвердили задержание россиянина в Испании по запросу США

Российское посольство в Мадриде подтвердило задержание российского гражданина Петра Левашова. Об этом в воскресенье, 9 апреля, глава консульского отдела Андрей Константинов сообщил РИА Новости.

Атташе генконсульства России в Барселоне Станислав Петруничев, в свою очередь, сообщил, что россиянину оказывается вся необходимая консульская помощь, поддерживается контакт как с полицией, так и с супругой Левашова.

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Левашов является программистом. Он был задержан по запросу США в Барселоне, где отдыхал с женой. По ее словам, полицейские ворвались в их апартаменты ночью, показали некие документы без печати и заявили, что Левашов якобы создал вирус, который привел Дональда Трампа к победе на президентских выборах в Соединенных Штатах. Она сообщила, что суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина.

13 января в Испании был задержан еще один российский программист, Станислав Лисов. США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.