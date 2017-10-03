Испания согласилась выдать США российского программиста Левашова

Испанский суд принял решение об удовлетворении запроса США на экстрадицию российского программиста Петра Левашова. Об этом сообщает Reuters.

Левашов был задержан 9 апреля. Суд в Барселоне провел совместное заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина. Он подозревается американскими властями в причастности к хакерским атакам.

Как рассказала жена Левашова Мария, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые арендовали супруги в Барселоне на время отдыха, ворвались представители правоохранительных органов. Женщина добавила, что полицейские отобрали у них все электронные устройства.

«Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и с его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой [Дональда] Трампа на выборах [президента США]», — рассказала россиянка.