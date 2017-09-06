Два участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай» получили по три года колонии

Участникам хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константину Теплякову и Александру Филинову вынесен приговор. Об этом в среду, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

«Оба подсудимых признаны виновными в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Обоим назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима», — уточнил представитель суда.

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Лидер «Анонимного интернационала» Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис) полностью признал вину и заключил сделку со следствием. В июле он был приговорен к двум годам колонии общего режима. Еще трое участников «Шалтая-Болтая» объявлены в розыск.

В феврале сообщалось, что Аникеев признался, что действовал в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай» под псевдонимом Льюис. Адвокат отмечал, что в деле нет ни громких имен, ни гостайн. Позднее стало известно, что дело лидера хакерской группы выделено в отдельное производство.

Группировка «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», действовала в течение нескольких лет. Она специализировалась на перехвате переписок и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученные данные затем продавались через интернет. По данному делу были арестованы Аникеев (российский журналист, несколько лет проживший на Украине) и еще два человека.

Сам Аникеев отрицает контакты со спецслужбами и политический характер деятельности «Шалтая-Болтая».