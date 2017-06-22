Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело лидера группировки «Шалтай-Болтай»

Генеральная прокуратура направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом в среду, 21 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации Владимира Аникеева. Уголовное дело направлено в Московский городской суд»», — приводит агентство слова Куренного.

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Как отмечается, дело Аникеева выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и раскаялся в содеянном. К уголовной ответственности также привлечены члены хакерской группы — Константин Тепляков и Александр Филинов.

Группа хакеров, называющая себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», действовала несколько лет. Она специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученные данные продавались через интернет