Хакер Аникеев признал себя Льюисом из «Шалтай-Болтай»

Владимир Аникеев, арестованный по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации, признал, что действовал в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай» под псевдонимом Льюис. Об этом его адвокат Руслан Коблев сообщил РИА Новости в воскресенье, 5 февраля.

По словам юриста, точная фабула обвинения ему пока не известна, однако «в деле нет никаких громких имен и секретов, нет никаких гостайн». «Задержанные сотрудники ФСБ по делу о госизмене к нам не имеют никакого отношения. Эти люди Аникееву незнакомы. У нас совершенно самостоятельное уголовное дело», — подчеркнул он.

Материалы по теме «Нам совершенно без разницы, кто продавец информации» Тайны сбитого в Донбассе «Боинга» и другие секреты биржи по торговле компроматом

Группа хакеров, называющая себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», действовала несколько лет. Она специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученные данные продаются через интернет. По этому делу арестован Аникеев (российский журналист, несколько лет проживший на Украине) и еще два человека.

Ранее сообщалось, что по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ) арестованы сотрудники спецслужб Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. По тому же делу арестован руководитель отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили «Интерфаксу», что всего по делу арестованы четверо. Число соучастников может достигать восьми, но им пока не предъявляли обвинения, и, возможно, они останутся в статусе свидетелей.