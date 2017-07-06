Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» получил два года колонии

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает ТАСС.

Таким образом, он признан виновным в незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ).

РИА Новости сообщает, что с учетом времени, проведенного под арестом, Аникееву предстоит провести в колонии один год и четыре месяца. Через четыре месяца он сможет просить об условно-досрочном освобождении.

Прокуратура требовала для Аникеева 2,5 года колонии. Агентство отмечает, что это наказание считается мягким с учетом вменяемых обвинений. На сокращение срока повлияло признание вины подсудимым. Информация о деталях процесса отсутствует, поскольку он был закрытым из-за режима секретности.