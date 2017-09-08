МВД задержало группу хакеров за кражу денег при помощи фишинга

МВД пресекло деятельность преступной группы хакеров, похищавшей у граждан ежемесячно по одному миллиону рублей на протяжении последних двух лет. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 8 сентября.

«В распоряжение оперативников поступила информация о том, что неизвестные лица создают в сети Интернет фишинговые страницы, полностью копирующие внешний вид популярных платежных систем, а также сервисов по продаже авиабилетов, и используют их в целях хищения денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков граждан», — сказала она.

По данным МВД, фишинговые ресурсы позволили хакерам получить платежные реквизиты большого количества пострадавших по всей стране и провести несанкционированные денежные переводы на заранее подготовленные банковские счета.

В ведомстве установили, что преступная группа действовала с 2015 года, а ее доход составлял порядка одного миллиона рублей в месяц.

В Казани был задержан лидер группировки. Он, в частности, покупал банковские карты, используемые для вывода похищенных денег. В обязанности его сообщника входило создание программных кодов и скриптов, администрирование серверов и поддержание в рабочем состоянии фишинговых ресурсов. Он был пойман в Краснодарском крае.

В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютеры, на которые были установлены программные инструменты, использовавшиеся для осуществления противоправной деятельности, банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по статьям 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 158 УК РФ («Кража»).

Задержанные дают признательные показания. Они арестованы по решению суда.