Иркутянин пошел под суд за хищение у матерей-одиночек 700 тысяч рублей

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 700 тысяч рублей у 20 матерей-одиночек. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяются статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») УК РФ. От его действий пострадало более 20 женщин из Московской, Омской, Ростовской, Амурской, Астраханской областей, Камчатского, Краснодарского, Пермского, Забайкальского краев.

Житель Иркутска размещал на сайте знакомств анкеты, представляясь успешным предпринимателем. Он обещал потенциальным жертвам помощь ради налоговых льгот. Для этого мужчина просил матерей-одиночек предоставить ему сведения об их банковских картах и другие персональные данные, благодаря чему получал возможность дистанционного управления счетами.

По данным полиции, обвиняемый похитил таким образом свыше 700 тысяч рублей. В некоторых случаях потерпевшие, не имевшие собственных банковских карт, передавали данные счетов родственников или знакомых, с которых также списывались сбережения.

В результате обыска, проведенного в квартире мужчины, оперативники изъяли несколько ноутбуков и планшетов, десятки сотовых телефонов и банковских карт, более сотни сим-карт различных операторов сотовой связи.

Полиции удалось возместить причиненный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей.