Йошкаролинки под видом «русских невест» выманили деньги у 30 иностранцев

В Йошкар-Оле полиция пресекла деятельность преступной группировки, участники которой подозреваются в серии крупных мошенничеств через сайты знакомств. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

Предполагаемый организатор группы, житель Марий Эл, регистрировался на сайтах знакомств под женскими именами, переписывался с русскоязычными иностранцами. Две его сообщницы — жительницы Йошкар-Олы — вели с ними телефонные разговоры и просили прислать денег на билет, чтобы приехать к женихам на встречу. После получения средств «невесты» обрывали общение.

В трех съемных квартирах оперативники в ходе обысков изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

По предварительным данным МВД, жертвами мошенников стали около 30 человек — жители Великобритании, Германии, Норвегии, Ирландии, Литвы и Латвии. Размер причиненного им материального ущерба в МВД не сообщили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).