Названы лучшие онлайн-банки

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило ежегодный рейтинг самых эффективных российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц в России. Компания поделилась результатами своего исследования с Forbes.

В этом году, в отличие от предыдущих, компания сделала сразу две рейтинговые таблицы. Первая — daily banking — отражает доступность услуг по дебетовой карте и возможность получать информацию в онлайн-режиме. Вторая — digital office — посвящена тому, насколько успешно банк переводит обслуживание клиентов из оффлайна в онлайн.

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В рейтинге daily banking лидеры остались прежними: первое место занял Бинбанк, второе — Тинькофф Банк, на третью строчку попал «Банк Левобережный». Альфа-банк выбыл из топ-5, переместившись с четвертой на восьмую строчку, Сбербанк опустился с шестого на 11-е место.

В категории digital office лидирует Тинькофф Банк. По словам генерального директора Markswebb Алексея Скобелева, это неудивительно, так как он изначально задумывался как онлайн-банк, клиент которого может решить любую задачу с помощью цифрового сервиса. Также в тройку вошли «Банк Левобережный» и «Банк Траст».

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