Бинбанк занял первое место в «Юзабилити-рейтинге интернет-банков 2017»

Сервис «Бинбанк online 2.0» признан самым удобным и функциональным интернет-банком по итогам исследования, проведенного компанией UsabilityLab. Об этом говорится в сообщении банка.

При подготовке рейтинга оценивались интернет-банки 15-ти крупнейших кредитных организаций, включая Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк и Тинькофф Банк. Основными критериями рейтинга являлись функциональность, удобство интерфейса и доступность для людей с ограниченными возможностями.

«Регулярная работа с обратной связью клиентов позволяет постоянно совершенствовать удобство пользования нашим интернет-банком. Мы проводим аудиты и исследования с отраслевыми экспертами, опросы клиентов, измеряем индекс потребительской лояльности (NPS)», — отметил начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка Денис Лавриненко.

По его словам, итоги последнего опроса показали, что уровень удовлетворенности пользователей системы «Бинбанк online 2.0» значительно вырос, существенно увеличилось число клиентов, которые полностью довольны интернет-банком. « 68 процентов пользователей оценили юзабилити нашего онлайн-сервиса на 10 баллов из 10 возможных», — подчеркнул Денис Лавриненко.

Помимо привычных функций в системе «Бинбанк online 2.0» клиентам доступна установка и смена ПИН-кода по картам,поиск и оплата штрафов ГИБДД и налогов, привязка карт других банков. С помощью онлайн-сервиса Бинбанка можно осуществлять быстрые денежные переводы, пополнять свои карты с карт других банков, переводить средства клиентам Бинбанка по номеру телефона, открывать накопительные счета с указанием цели (например, на отпуск, автомобиль или обучение).

По словам исполнительного директора Manufactura IT Production & Graphic Design Дмитрия Провоторова, за последний год, по данным AppAnnie , количество времени, которое пользователи проводят в банковских мобильных приложениях, выросло в среднем на 30 процентов — как из-за увеличения клиентской базы, так и из-за изменения модели поведения пользователей. «Высокая скорость доступа в интернет, широта покрытия и удобные мобильные интерфейсы интернет-банков облегчают совершение банковских операций с мобильного телефона. И, по прогнозам аналитиков, в будущем банки будут в первую очередь фокусироваться на том, как увеличить вовлечение аудитории в коммуникацию с банком, чтобы предотвратить отток пользователей к финтех-инноваторам. А мобильный телефон в этом вопросе — это возможность положить банк в карман клиенту».

