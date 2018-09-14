Ипотечное бремя россиян станет тяжелее

Средние ставки по жилищным кредитам могут вырасти до 10-10,5 процентов годовых в течение года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос представителей российских банков из топ-15 по выдаче ипотеки.

Основной причиной такой динамики кредитные организации называют нестабильность на финансовых рынках и возможный рост ключевой ставки Центробанка России. «Мы ожидаем рост ипотечной ставки примерно на 0,5–1 процентный пункт», — цитирует издание вице-президента Тинькофф Банка по разработке новых продуктов Александра Емешева. При этом рост выдачи жилищных кредитов продолжится даже в этом случае, отмечает эксперт.

В случае ужесточения монетарной политики ЦБ РФ ежемесячный платеж для новых заемщиков может вырасти на три-шесть процентов, пишут «Известия» со ссылкой на слова анонимного источника в одном из банков. При кредите в два миллиона рублей расходы заемщика на ипотеку вырастут на 0,6-1,2 тысячи рублей в месяц.

Вместе с тем, представители крупнейших банков прогнозируют, что ужесточение ипотечных условий в России будет носить временный характер, отмечает издание.

По данным Центробанка, в середине лета 2018-го средняя ипотечная ставка увеличилась впервые с января — до 9,57 процента годовых. В июне ставка достигала минимума в 9,48 процента, в мае она равнялась 9,56 процента, в апреле — 9,57, в марте — 9,64, в феврале — 9,75, в январе — 9,85 процента.

5 сентября с прогнозом о том, что ипотека может подорожать из-за финансовой нестабильности и повышения ключевой ставки ЦБ, выступил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет приниматься решение по ставке, состоится 14 сентября.

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