Дом
 
Последние новости
На Украине нашли выгоду от прекращения сообщения с Россией
В России заметили признаки грядущей глобальной катастрофы
Трамп пообещал написать настоящую книгу о себе-президенте
«Собибор» поборется за «Оскар»
Грузин решил стать президентом с помощью порносайта
Пользователи соцсетей раскритиковали российский пляж
Автобус с российским хоккейным клубом попал в аварию
Поезда на МЦК начнут ходить чаще 
Карикатура с остервеневшей Сереной Уильямс взбесила ее поклонников
Иран усилил ядерную программу
Новости партнеров

Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Самый дешевый пентхаус в Москве стоит 33 миллиона рублей, самый дорогой — 998 миллионов. Об этом говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в «Дом» в понедельник, 10 сентября.

По данным экспертов, осенью 2018-го на столичном рынке новостроек пентхаусы представлены в составе 29 строящихся жилых комплексов. Большинство из них расположены в Центральном округе — в Тверском районе, Хамовниках, Замоскворечье, Пресненском и Таганском районах.

Наиболее доступный пентхаус предлагается покупателям в одном из проектов около станции метро «Ботанический сад» — за 107-метровую квартиру просят 33 миллиона рублей. В 30 раз дороже самый дорогой подобный объект в Москве — 481-метровый в комплексе между «Спортивной» и «Фрунзенской».

«Пентхаусы заложены в проектах многих жилых комплексов, но большинство из них еще не выведены в продажу, — отмечается в предоставленном исследовании. — Чаще всего такие лоты выставляются в открытую продажу на завершающих стадиях возведения проекта. Часть пентхаусов, расположенных в проектах высокого ценового сегмента, реализуется в форме закрытых продаж».

В июне текущего года стало известно, что пентхаусы в столице за последний год подешевели на треть. Падение цен аналитики объяснили выходом в продажу большего количества лотов по стартовой стоимости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыта стоимость самой дорогой съемной квартиры Москвы
Один квадратный метр жилья в Москве оценили в три миллиона рублей
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Названы самые статусные особняки Москвы
Другие материалы рубрики
Дом00:02Сегодня

«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»

Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
11:08Сегодня

Москвичи испугались обвала рубля и начали скупать квартиры

09:07 7 сентября

Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле

14:06Сегодня

Назван лучший для покупки жилья город Крыма

Дом00:06 6 сентября

Восстание квартир

Почему аренда жилья в России опять дорожает
09:39Сегодня

Известная фигуристка озолотилась на полученной после развода недвижимости

03:01 7 сентября

Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна

12:44 7 сентября

Россиян обяжут иметь деревянную мебель

Дом00:02 7 сентября

Тесный контакт

Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
10:12 7 сентября

Ипотечное бремя россиян стало легче

14:17 6 сентября

Овечкин поселится за МКАД

07:04 6 сентября

Россиян заставят копить на ипотеку

Россия
Россияне отдали голоса. Что надо знать о выборах
Прежний мэр столицы и самый молодой губернатор в истории
Следователя ФСБ обвинили в шантаже арестованного по делу «Сети»
День выборов
В России выбирают мэра Москвы, губернаторов и депутатов
Экстремиста-рецидивиста осудили за репост и отпустили прямо из суда
Песков ответил на вопрос о согласовании наступления на Идлиб
«Я просто дерусь. Мне другого не надо»
Россияне бьют друг друга ради денег, славы и хоть какого-то будущего
Стало известно об отношении россиян к массовому спорту
Все материалы
Мир
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Иран усилил ядерную программу
Трамп пообещал написать настоящую книгу о себе-президенте
Ким Чен Ын полюбовался гимнастами
В «деле Скрипалей» появились «Чистильщики»
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Грузин решил стать президентом с помощью порносайта
Бежавшего из ЛНР экс-главу республики нашли в московском ресторане
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Порошенко объявил о перехвате данных с российских военных спутников
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Бумаги «Роснефти» подорожали на фоне закрытия сделки с акциями концерна
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Дорого и опасно
Ископаемые источники энергии должны уйти в прошлое
На Украине нашли выгоду от прекращения сообщения с Россией
Стала известна судьба повышенных пенсий депутатов
Пенсии россиян снова «заморозят»
Все материалы
Силовые структуры
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Сочи расстреляли авторитета Калатозу
Опубликовано видео допроса нанятого Украиной игиловца
ФСБ уличила Украину в вербовке террористов ИГ для убийств в Донбассе
Убийцу Немцова перевели в суровую колонию за нарушение режима
Все материалы
Наука и техника
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Полет многотонного российского беспилотника показали на видео
Плутон снова назвали планетой
Су-35 пролетел на сверхмедленной скорости
Сокровища Древнего Рима нашли в неожиданном месте
Все материалы
Спорт
Наточили коньки
Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
Автобус с российским хоккейным клубом попал в аварию
Джефф Монсон стал депутатом
Белорусский боец UFC со скандалом покинул эфир на российском телевидении
Бывший нападающий «Арсенала» сломал челюсть таксисту
Французского футболиста убили в перестрелке
«Я просто слетела с катушек»
Серена Уильямс устроила истерику в финале US Open. Ее раздавила 20-летняя японка
Все материалы
Культура
Самый гуманный суд
Кто победил и кто заслужил победить на Венецианском фестивале
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Померились пикселями
Голые русалки, гопники и монстры на рисунках самого загадочного художника России
Рэперша Карди Би бросила туфлю в Ники Минаж и получила по лбу от телохранителя
«Собибор» поборется за «Оскар»
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин попал в аварию
Red Bull Music Festival объявил полную программу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом
Страстное увлечение невесты WhatsApp разрушило семью
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Главу телеканала отправили в отставку после масштабного секс-скандала
Все материалы
Ценности
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Названа самая необходимая мужчинам обувь
Раскрыт секрет успешной карьеры Меган Маркл
Королева поделилась украшениями с Меган Маркл
Бренд нижнего белья раскритиковали за пропаганду педофилии
Все материалы
Путешествия
«Степи и жара — сущий ад»
Москвич обошел пешком весь Крым. Что он преодолел?
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Россиянам покажут искусство Катара
Пользователи соцсетей раскритиковали российский пляж
Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
Летевший на Ибицу пассажир переборщил с кокаином и умер в самолете
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Беременная невеста с женихом пережили аварию в день свадьбы
Двое прохожих спасли вывалившегося из окна ребенка
Умерла бывшая «Мисс Вселенная»
Британка отказалась от майонеза и потеряла треть веса
Все материалы
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW
Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM
Все материалы
Дом
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Москвичи испугались обвала рубля и начали скупать квартиры
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Известная фигуристка озолотилась на полученной после развода недвижимости
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Все материалы