Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей

Самый дешевый пентхаус в Москве стоит 33 миллиона рублей, самый дорогой — 998 миллионов. Об этом говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в «Дом» в понедельник, 10 сентября.

По данным экспертов, осенью 2018-го на столичном рынке новостроек пентхаусы представлены в составе 29 строящихся жилых комплексов. Большинство из них расположены в Центральном округе — в Тверском районе, Хамовниках, Замоскворечье, Пресненском и Таганском районах.

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Наиболее доступный пентхаус предлагается покупателям в одном из проектов около станции метро «Ботанический сад» — за 107-метровую квартиру просят 33 миллиона рублей. В 30 раз дороже самый дорогой подобный объект в Москве — 481-метровый в комплексе между «Спортивной» и «Фрунзенской».

«Пентхаусы заложены в проектах многих жилых комплексов, но большинство из них еще не выведены в продажу, — отмечается в предоставленном исследовании. — Чаще всего такие лоты выставляются в открытую продажу на завершающих стадиях возведения проекта. Часть пентхаусов, расположенных в проектах высокого ценового сегмента, реализуется в форме закрытых продаж».

В июне текущего года стало известно, что пентхаусы в столице за последний год подешевели на треть. Падение цен аналитики объяснили выходом в продажу большего количества лотов по стартовой стоимости.

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