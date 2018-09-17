Россия заняла 46 место в мире по темпам удорожания жилья

За год к середине 2018 года российское жилье подорожало на полтора процента. По данному показателю Россия заняла 46 место из 57-ми в мировом рейтинге изменения цен на недвижимость (Global House Price Index), составленном компанией Knight Frank. Материалы исследования предоставлены редакции «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.

По данным аналитиков, в целом за указанный период совокупный рост цен на жилье во всем мире составил 4,7 процента. Эксперты полагают, что темпы удорожания недвижимости в России сдерживаются фактором снижения реальных доходов населения. При этом предложение превышает спрос, что также не дает расти цене квадратного метра.

«Что касается московского рынка, то здесь ситуация несколько иная, наблюдается как рост объема предложения, так и увеличение спроса в 2018 году относительно предыдущего года, — отмечается в предоставленных материалах. — Средневзвешенная цена метра в целом по рынку показывает рост — в основном за счет роста строительной готовности объектов».

Материалы по теме Пора валить В какую страну уехать за доступным жильем

Мировым лидером по темпам увеличения стоимости жилья является Мальта, где средний ценник за год вырос на 17 процентов. На втором месте — Гонконг с 16 процентами, на третьем — Латвия (14 процентов).

Как указывают аналитики, только в семи странах (12 процентов из тех, что представлены в рейтинге) зарегистрировано снижение цен за год. Пять лет назад падение цен на жилье отмечалось в 30 процентах стран, а десять лет назад, после финансового кризиса, этот показатель достигал 70 процентов.

Ранее в сентябре текущего года стало известно, что недвижимость в крупнейших мировых столицах дорожает, но темпы увеличения цен при этом снижаются. По подсчетам аналитиков, за год к осени 2018-го средняя цена квадратного метра элитного жилья в 20 крупнейших мегаполисах мира увеличилась на 4 процента, тогда как еще в декабре 2017-го годовой рост доходил до 6 процентов.

Совокупную стоимость всей недвижимости мира эксперты в начале осени 2018-го оценили в 280,6 триллиона долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!