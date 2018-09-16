Петербург обогнал Москву по темпам удорожания жилья

Новые квартиры в городе на Неве дорожают быстрее, чем в Москве. Об этом сообщает портал BN.ru со ссылкой на аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками».

По подсчетам аналитиков, средневзвешенная стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах Санкт-Петербурга за август 2018-го увеличилась на 1,6 процента, до 90,1 тысячи рублей. В Москве «квадрат» новостроек за тот же период подорожал существенно меньше — на 0,1 процента, до 157 тысяч рублей.

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Максимальный по стране рост стоимости нового жилья отмечен в Иркутской и Кемеровской областях (по плюс 2,5 процента за август). Наибольшее падение цен наблюдалось во Владимирской области (минус 3,6 процента).

Как отмечает BN.ru, весомое влияние на рост средней цены предложения в Санкт-Петербурге оказали холдинг Setl Group, который поднял цены в своих проектах на 7,4 процента, и группа «ЦДС», увеличившая ценники в среднем почти на девять процентов.

Согласно материалам портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», доходность жилья в Санкт-Петербурге к осени 2018-го составила 4,6 процента годовых. Среднестатистическая петербургская квартира, будучи сданной в аренду, окупается за 22 года. В Москве соответствующие показатели равны 4,8 процента и 21 году.

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