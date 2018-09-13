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Рост цен на дорогое жилье замедлился по всему миру

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Недвижимость в крупнейших мировых столицах дорожает, но темпы увеличения цен снижаются. Об этом свидетельствует аналитический отчет «Богатство» (Wealth Report), подготовленный консалтинговой компанией Knight Frank. Материалы исследования предоставлены редакции «Лента.ру» в четверг, 13 сентября.

По подсчетам аналитиков, за год к осени 2018-го средняя цена квадратного метра элитного жилья в 20 крупнейших мегаполисах мира увеличилась на четыре процента, тогда как еще в декабре 2017-го годовой рост доходил до шести процентов.

Городом с наиболее быстро дорожающей недвижимостью в 2018-м стал Сингапур, где за последний год стоимость «квадрата» выросла почти на 12 процентов. Также заметно — на 9 процентов — увеличилась цена квадратного метра в Токио. Пекин показал семипроцентный рост, Шанхай — трехпроцентный.

В Европе лидирует по темпам удорожания элитного жилья Мадрид (плюс 10 процентов за год). Кроме того, существенно прибавили в цене премиальные метры в Берлине (плюс 8,5 процента) и Париже (плюс 6 процентов).

«В городах США также отмечена положительную динамика цен на недвижимость, что отражает благоприятное экономическое состояние в стране, — отмечается в предоставленных материалах. — Тенденция роста для американских городов останется стабильной до тех пор, пока не будут известны все последствия реформ Дональда Трампа».

Самое большое падение стоимости элитного жилья — на 6 процентов за год — зафиксировано в Ванкувере.

В Москве, по данным Knight Frank, цены на рынке дорогой недвижимости в долларовом эквиваленте выросли на два процента.

Согласно ранее опубликованным данным, самая дорогая квартира российской столицы в августе 2018-го оценивалась в 2,54 миллиарда рублей. Она расположена в одном из жилых комплексов в Молочном переулке.

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