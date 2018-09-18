Спекулянты вернулись на московский рынок жилья

Большие скидки на элитное жилье в Москве стимулируют покупательский спрос, при этом все чаще дорогие столичные квартиры приобретаются с целью дальнейшей перепродажи. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 сентября.

По данным аналитиков, на вторичном рынке порядка четверти покупателей специально выбирают дисконтную «элитку» и затем реализуют ее по более высокой цене. Еще около 30 процентов приобретателей допускают возможность перепродажи, видя в этом шанс заработать на разнице и купить более дорогой объект.

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«Дисконты на вторичном рынке городской недвижимости порой достигают 45 процентов от первоначальной стоимости объектов, — отмечают в Kalinka. — Все потому, что объективные цены на вторичные предложения — редкость. Собственники либо не желают мириться с изменившимся рынком, либо ориентируются на цену у соседа и другие субъективные особенности рыночного ценообразования».

По сниженной стоимости квартиры реализуют те, кто хочет быстро заключить сделку, поясняют эксперты. Именно на таких продавцов и ориентируются «инвестиционные» покупатели. Максимальным спросом при этом пользуется дорогое жилье в Хамовниках, Замоскворечье, в районах Арбат и Пресненском.

Неделей ранее стало известно, что на рынок жилья для массового потребителя также вернулись непрофессиональные инвесторы. В предыдущие три года активность этой категории покупателей в столице была нулевой — все покупки совершались только по необходимости, для улучшения личных жилищных условий.

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