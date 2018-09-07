Аномальное удорожание жилья выявили у десяти станций метро в Москве

Квадратный метр вторичного жилья в Москве за год к сентябрю 2018-го подешевел на 0,7 процента, при этом в районах расположения десяти станций метро в противовес общегородской тенденции выявлен заметный рост цен на квартиры. Об этом свидетельствует исследование портала Domofond, предоставленное «Дому» в пятницу, 7 сентября.

По данным аналитиков, средняя стоимость «квадрата» неновой недвижимости в столице за последние 12 месяцев уменьшилась со 197,6 до 196,3 тысячи рублей. Подорожало жилье примерно в районе трети станций московского метро. Самый сильный рост цен выявлен в районе «Тимирязевской» — на 10 процентов за год.

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Также существенно увеличилась стоимость «вторички» около станций «Румянцево» (на 9 процентов), «Фонвизинская», «Багратионовская» и «Строгино» (около всех — на 7 процентов). В районах расположения станций «Новоясеневская», «Локомотив», «Шелепиха», «Фили» и «Выхино» цены на квартиры выросли на 5-6 процентов.

«Среди станций метрополитена, рядом с которыми жилье за год подорожало, нет ни одной центральной. Районы с большинством станций внутри Кольцевой линии показывают отрицательную динамику», — отмечается в предоставленных материалах.

В мае аналитики анонсировали большую распродажу вторичного жилья в Москве. По их мнению, собственники «вторички» в обозримом будущем начнут избавляться от своих квартир и покупать новые, что может спровоцировать всплеск активности на рынке новостроек.

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