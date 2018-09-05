Москвичи отказались от больших квартир

Порядка 75 процентов многокомнатных квартир, выставленных на продажу в Москве, не могут найти покупателей уже на протяжении двух и более лет. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в «Дом» в среду, 5 сентября.

Просторные трех- и четырехкомнатные объекты не пользуются спросом из-за завышенных ценовых ожиданий продавцов, полагают аналитики. По их данным, доля больших квартир в общем объеме предложения вторичного жилья в столице сейчас составляет 52 процента. Год назад доля таких объектов была меньше — 44 процента.

«Большинство владельцев многокомнатных квартир планируют разменять свою собственность на одно- или двухкомнатные объекты и на снижение цены предложения они, соответственно, соглашаются только при уменьшении общерыночной стоимости "однушек" и "двушек", — отмечают эксперты. — Однако это довольно инертный процесс: в среднем от падения цен на одно- и двухкомнатные квартиры до согласия собственников многокомнатных лотов на ценовую уступку проходит как минимум полгода».

Материалы по теме На помойку Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны

В «ИНКОМ» подсчитали: «трешки» в Москве в итоге продаются со скидкой в более чем 12 процентов, четырехкомнатные лоты — с 8-процентным дисконтом.

Самая дешевая трехкомнатная квартира в столице сейчас стоит 6,1 миллиона рублей, самая дорогая — 522 миллиона, говорится в предоставленных материалах. Цена предложения самого бюджетного четырехкомнатного лота составляет 6,8 миллиона рублей, наиболее дорогостоящего — 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018-го квадратный метр вторичного жилья в среднем по России вырос в цене на 1,2 процента по отношению к показателю за второе полугодие 2017-го. Если сравнить цены прошлого декабря и нынешнего июня, то рост стоимости недвижимости за шесть месяцев составил 2,5 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!