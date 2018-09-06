Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров

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Покупатели загородной недвижимости в Подмосковье становятся скромнее: их больше не привлекают огромные особняки с множеством помещений. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в «Дом» в четверг, 6 сентября.

Как отмечают аналитики, излишеством теперь считаются домашние библиотеки, кинотеатры, бильярдные, шубохранилища, винные погреба и бункеры — все то, без чего прежде не могли обходиться жители престижных поселков. В массовом сегменте самыми популярными среди покупателей стали дома площадью 100-180 квадратных метров, однако в области наблюдается их явный дефицит. Состоятельные граждане ищут особняки метражом до 400 «квадратов».

«Сейчас даже в больших домах редко встретишь библиотеку или тренажерный зал, — подчеркивается в предоставленных материалах. — Для покупателей важнее, чтобы у членов семьи было тихое место для работы, а у каждого ребенка — своя комната. А заниматься на тренажерах можно и в фитнес-клубе».

По наблюдениям экспертов, коттеджи площадью свыше 500 квадратных метров «лежат балластом на вторичном рынке». Срок их экспозиции составляет не меньше года, а если цена завышена, то объект может находиться в продаже несколько лет. «Люди не любят покупать морально устаревшее жилье, им не нужны огромные площади, специфические планировки и вычурная отделка», — пояснили в ИНКОМ.

Ранее, в августе, сообщалось о резком падении цен на дорогие особняки в Подмосковье: за последние три года загородные домовладения, оцененные владельцами в 30 миллионов долларов и более, потеряли в стоимости в среднем 29 процентов.

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