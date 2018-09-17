Назван район Москвы с самым дорогим жильем

Средний бюджет спроса на рынке элитной аренды Москвы составляет 200 тысяч рублей за квартиру в месяц, средневзвешенный бюджет предложения — 316 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы компании Savills, поступившие 17 сентября в редакцию «Ленты.ру».

Максимальный объем предложения дорогих квартир в аренду по итогам августа 2018-го отмечался в локациях Арбат — Кропоткинская (23 процента объема предложения), Тверская — Кремль (17 процентов предложения), Ленинградский и Ленинский проспекты (по 8 процентов), а также Лубянка — Китай-город и Краснопресненская (по 7 процентов).

Самые высокие ставки аренды в городе зафиксированы в районе Арбата и Кропоткинской. Показатель составляет 400 тысяч рублей в месяц. В число ценовых лидеров вошли Краснопресненский район, окрестности Тверской улицы и Кремля, где ставки находятся на уровне 330 и 320 тысяч рублей соответственно, а также Патриаршие пруды со средней стоимостью аренды в 310 тысяч рублей в месяц.

Ранее в сентябре аналитики компании «Инком-Недвижимость» проанализировали предложение дешевого столичного жилья в аренду. По их данным, минимальная арендная ставка в демократичном сегменте — 20 тысяч рублей в месяц. В таком бюджете можно снять квартиру в Зеленоградском административном округе. Ставки аренды внутри МКАД и в пешеходной доступности от метро начинаются от 23 тысяч рублей в месяц.

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