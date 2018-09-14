Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы

Самая дешевая квартира, предлагаемая в аренду в Москве в сентябре 2018-го, оценивается собственниками в 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в материалах департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

Квартира, выставленная по минимальной ставке, расположена за МКАД, в Зеленоградском автономном округе. 40-метровая «однушка» укомплектована бытовой техникой и обставлена новой мебелью, в ней выполнен современный ремонт, лоджия застеклена.

Квартиру внутри кольцевой автодороги, в пешей доступности от одной из станций метро, можно арендовать по цене от 23 тысяч рублей в месяц, отмечают риелторы. В таком бюджете сдается, например, однокомнатная квартира в пятиэтажном кирпичном доме. Объект находится в семи минутах пешком от станции метро «Щелковская». Площадь квартиры — 32 квадратных метра, в ней выполнен качественный косметический ремонт, меблировка минимальная.

За 23 тысячи рублей в месяц можно арендовать также 38-метровую «однушку» в десяти минутах пешком от станции метро «Алма-Атинская». Квартира с застекленной лоджией находится «в удовлетворительном состоянии».

На четвертом месте рейтинга однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра, сдающаяся за 24 тысячи рублей в месяц. Объект расположен в десяти минутах общественным транспортом от станции метро «Молодежная». Замыкает пятерку самых выгодных предложений сентября, составленную риелторами, «однушка» рядом с метро «Новогиреево». Квартира площадью 35 квадратных метров выставлена в аренду за 25 тысяч рублей в месяц.

В конце августа эксперты «Инкома» назвали стоимость самой дорогой московской квартиры, предлагаемой в аренду. Ценовые лидером стал лот в МФК «Город столиц» на Пресненской набережной. Стоимость месячной аренды апартаментов с панорамным видом на Москва-реку составила 650 тысяч рублей в месяц.

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