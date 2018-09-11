Назван лучший город России для заработка на жилье

Цены на краткосрочную аренду жилья в российских городах, наиболее популярных у квартиросъемщиков, за год выросли на 33 процента. Самым востребованным городом летом 2018-го стал Санкт-Петербург. Об этом говорится в материалах «Avito Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Северная столица потеснила в рейтинге Москву и Сочи, по итогам лета 2017-го занимавшие первое и второе места соответственно. Эксперты Avito связывают такую динамику с проведением в России Чемпионата мира по футболу. «К традиционно высокому летнему туристическому потоку в культурную столицу прибавились еще и болельщики: город на Неве принял семь матчей Чемпионата мира, включая игру за бронзовую медаль», — поясняется в материалах компании.

Мундиаль повлиял также на цены на рынке краткосрочной аренды, отмечают в Avito. Самым дорогим городом по итогам лета 2018-го оказался Нижний Новгород, где средние ставки посуточной аренды за год выросли более чем вдвое: с 1603 до 3728 рублей. Дешевле всего съемное жилье стоило в в Уфе, Воронеже и Краснодаре — в среднем, не более 1 500 рублей в сутки.

Ранее свой рейтинг городов Крыма с самой доходной недвижимостью представили аналитики портала «Мир квартир». По их данным, первую тройку среди населенных пунктов полуострова формируют Симферополь, Севастополь и Керчь. Доходность от вложений в недвижимость с целью последующей аренды в этих городах варьируется от 7 до 8,3 процента годовых.

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