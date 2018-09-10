Назван лучший для покупки жилья город Крыма

Симферополь возглавил список населенных пунктов Крыма с самой доходной недвижимостью. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 10 сентября.

По подсчетам аналитиков, среднестатистическая квартира в Симферополе при сдаче в аренду приносит владельцу доход на уровне 8,3 процента годовых и окупается за 12 лет. «Такие высокие показатели объясняются тем, что Симферополь — столица республики, и арендные квартиры востребованы не только летом, но и зимой, поэтому ставки хоть и снижаются, но не радикально», — отмечают специалисты.

На втором месте рейтинга городов с высокодоходным жильем оказался Севастополь: здесь оно позволяет зарабатывать 7,4 процента годовых и окупается за 14 лет. Третья позиция досталась Керчи, где доходность съемных квартир равна 7 процентам годовых, а срок окупаемости — также 14 годам.

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В других городах Крыма приобретать недвижимость для сдачи в аренду не столь выгодно. Наиболее низкие показатели доходности у квартир в Алуште, Алупке и Гурзуфе — на уровне 2-3 процентов годовых. Срок окупаемости местного жилья достигает 42 лет.

В среднем по Крыму доходность жилой недвижимости составляет 4,7 процента годовых, а срок ее окупаемости — 21 год.

Согласно опубликованным в августе данным, большинство дорогих квартир на полуострове — порядка 40 процентов — покупают москвичи. Также популярно дорогостоящее жилье у моря среди самих крымчан, выходцев из Краснодарского края и с Камчатки.

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