Виктор Ан решил перед отъездом заработать на олимпийской квартире

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан решил сдать квартиру, полученную после победного участия в Олимпиаде 2014 года. Об этом пишет «Собеседник».

Апартаменты появились на одном из сайтов по аренде жилья в сентябре 2018-го, незадолго до известия об отъезде спортсмена из России. Как отмечает издание, все характеристики квартиры — площадь, комнатность, этаж, а также дизайн интерьера — свидетельствуют о том, что именно это жилье было подарено шорт-трекисту после Олимпиады 2014-го застройщиком комплекса, ГК «Росстройинвест».

Аренда 100-метровой трехкомнатной квартиры Ана в элитном петербургском жилом комплексе «Князь Александр Невский» оценена в 50 тысяч рублей в месяц.

«Смотреть можно с 11 сентября! На длительный срок сдается видовая 3-комнатная квартира с евро-ремонтом в ЖК "Князь Александр Невский". Квартира оснащена всей мебелью и бытовой техникой. В каждой комнате есть кондиционер. Установлена посудомоечная машина. Гардеробная комната. Сдается вместе с парковочным местом (оплачивается отдельно)», — приводит описание лота «Собеседник».

О завершении карьеры и отъезде спортсмена из России стало известно в сентябре 2018-го. Такое решение Ан объяснил семейными обстоятельствами.

Кореец Ан Хён Су получил российское гражданство в 2011 году, тогда же он взял себе имя Виктор Ан. Выступая за Россию, конькобежец завоевал множество наград, включая олимпийское золото.

После Олимпиады 2014 года в Сочи Виктор Ан получил как полагающиеся призерам автомобиль и денежную премию, так и несколько объектов недвижимости — такая инициатива исходила от застройщиков. В частности, Ан стал собственником таунхауса в элитном подмосковном поселке «Олимпийская деревня Новогорск» и двухкомнатной квартиры в Обнинске, а также «трешки» в ЖК «Князь Александр Невский» в Санкт-Петербурге.

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