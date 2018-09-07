Виктору Ану предрекли возвращение в Россию

Олимпийская чемпионка конькобежка Светлана Журова полагает, что российский шорт-трекист Виктор Ан может вернуться в Россию. Слова бывшей спортсменки передает «Р-Спорт».

«Сейчас семейные обстоятельства сложились так, что он вынужден покинуть Россию, но я не уверена, что это навсегда. Виктор может вернуться в качестве тренера, просто ему нужна небольшая пауза, чтобы все обдумать. Не уверена, что в Корее у него будет стопроцентная возможность реализовать себя в качестве тренера», — сказала 46-летняя Журова. Она также отметила, что Ан оставил большой след в истории российского шорт-трека.

Материалы по теме «Переезд — лучшее решение» Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире

5 сентября президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов объявил, что Ан завершил карьеру и отказался работать тренером в России. Позже выяснилось, что отъезд спортсмена продиктован семейными обстоятельствами.

Корейский шорт-трекист стал гражданином России в 2011 году. Ан по три раза становился олимпийским чемпионом, представляя сперва сборную Южной Кореи, а позже — выступая за Россию. Кроме того, он является 18-кратным чемпионом мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!