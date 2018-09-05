Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, его слова приводит «Р-Спорт».

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — заявил Кравцов.

Шорт-трекист завершил минувший сезон выступлением на чемпионате России. 32-летний Ан пропустил Олимпиаду в Пхенчхане, не получив приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК). Ему не удалось добиться ответа, почему МОК принял данное решение в его отношении.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Спортсмен выиграл три золотых медали на Олимпиаде-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды поднимался на высшую ступень пьедестала на Играх в Сочи, представляя Россию. Кроме того, шорт-трекист является 18-кратным чемпионом мира.

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