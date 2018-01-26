МОК отказался отвечать Виктору Ану

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отвечать на письмо российского шорт-трекиста Виктора Ана, не приглашенного на Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», — сказали в пресс-службе комитета.

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Ранее 26 января Ан написал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором призвал комитет объяснить причину его отстранения. «Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право», — добавил он.

Приглашения на Игры также не получили лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и несколько конькобежцев, фигуристов и хоккеистов. При этом Устюгов, Шипулин и Ан не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда.

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