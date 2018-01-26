МОК определил правила поведения для россиян на Олимпиаде

Команда российских олимпийцев должна придерживаться особых правил поведения во время Игр 2018 года, они опубликованы на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмены должны отказаться от публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблемы и символов в местах проведения соревнованиях и в своих аккаунтах в социальных сетях. С особого разрешения МОК они смогут повесить флаг в своей спальне, при условии что его не будет видно. Также атлетам следует носить форму, одобренную МОК. Кроме того, россиянам запрещено участвовать в любых «альтернативных» церемониях награждения.

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Соблюдение этих правил будет контролировать рабочая группа МОК.

В конце декабря исполком комитета отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

На Игры смогут поехать только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной допинг-программе. Они выступят в Южной Корее под олимпийским флагом и в особом статусе «Олимпийский атлет из России».

При этом значительная часть отечественных спортсменов не получила приглашения от МОК и не сможет поехать на Олимпиаду. В их числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, пятеро хоккеистов и большая часть конькобежцев.

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