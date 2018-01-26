Отстраненный российский спортсмен назвал Олимпиаду «лажей какой-то»

Российский конькобежец Павел Кулижников, отстраненный от участия в Олимпийских играх 2018 года, назвал соревнования «лажей какой-то». Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Беспредел творится. Люди наглые, не берут "чистых" спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то», — заявил Кулижников.

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Он отметил, что не будет смотреть Игры, на которых цена медалей будет нулевой. По словам спортсмена, он не будет плакать из-за людей, которых не уважает.

Кулижников вошел в число спортсменов, которых Международный олимпийский комитет отказался приглашать на Игры в Пхенчхане. Помимо него, на соревнования не поедут большая часть конькобежцев, биатлонистов и лыжников, а также шорт-трекист Виктор Ан и пятеро хоккеистов мужской сборной.

Всего на Олимпиаду отправятся 169 спортсменов. Пресс-служба МОК сообщала, что организация может провести дополнительные расследования по делам российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх.

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