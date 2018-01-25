МОК намекнул на пересмотр дел отстраненных российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) может провести дополнительные расследования по делам российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными (на Игры)», — говорится в письме МОК.

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Ранее 25 января комитет назвал причины, по которым россияне не были включены в список допущенных спортсменов. В частности, были наказаны атлеты, упомянутые в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, подозревавшиеся в махинациях с допинг-пробами на Играх в Сочи-2014, совершавшие грубые нарушения при использовании системы ADAMS, в которой спортсмены обязаны отмечать текущее местоположение, а также те, в отношении которых была получена дополнительная информация от международных федераций и WADA. При этом МОК не уточнил, о какой именно информации идет речь.

От участия в Олимпиаде в Пхенчхане были отстранены лидеры сборных по разным видам спорта. В частности, приглашение не получили биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

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