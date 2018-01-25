Шипулин захотел все бросить после отстранения от Олимпиады

Российский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в Instagram прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить его от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане.

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови!» — написал Шипулин.

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Спортсмен отметил, что за спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что он «чист». «Я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! В понедельник [22 января] я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке "приглашенных" на Игры. Никакого ответа я пока не получил», — добавил биатлонист.

23 января стало известно, что МОК не включил Шипулина в число приглашенных Олимпиады в Пхенчхане. При этом он не упоминался в материалах доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

30-летний биатлонист является олимпийским чемпионом Игр-2014 в эстафете, а также чемпионом мира в этой же дисциплине. Кроме того, Шипулин имеет бронзу Олимпиады в Ванкувере, три серебра и три бронзы мировых первенств.

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