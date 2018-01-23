Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

«Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — заявил Поздняков.

По его словам, представители ОКР отправят письмо в МОК, чтобы выяснить, по каким причинам «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр». Отмечается, что МОК имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должен объяснить свое решение.

Шипулин — олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. Устюгов в прошлом году стал победителем многодневки «Тур де Ски», выиграв на пяти этапах подряд.

22 января МОК решил не допускать до Олимпиады шестикратного чемпиона Игр Виктора Ана. Россиянин, ранее выступавший за сборную Южной Кореи, упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям и не упомянутые в докладе Макларена.

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