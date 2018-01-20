Мутко назвал число российских участников Олимпиады

Вице-премьер Виталий Мутко завил, что на Олимпийские игры 2018 года отправятся около 200 российских спортсменов. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек», — заявил Мутко.

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По его словам, делегацию команды должен возглавить вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

19 января Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число россиян, которые смогут принять участие в Играх. В Южную Корею смогут поехать 389 спортсменов, хотя ранее ОКР подавал заявку на 500 мест. В этот пул не могут войти атлеты, которые были пожизненно дисквалифицированы по результатам расследования комиссии Дениса Освальда.

Спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к государственной системе сокрытия допинг-проб, примут участие в соревнованиях под олимпийским флагом и в особом статусе «Олимпийские атлеты России». Соответствующее решение было принято на исполкоме МОК 5 декабря.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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