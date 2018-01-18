Информатор WADA Степанова обратилась за помощью в МОК

Проживающая в США российская легкоатлетка и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова обращалась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой посодействовать ей с участием в соревнованиях. Об этом сообщает RT.

В соответствии с документами, обнародованными хакерами группировки Fancy Bear, из-за неофициального статуса Степановой и ее собственного допингового прошлого, спортсменке не удавалось добиться права участвовать в соревнованиях, так как американские легкоатлетические организации ей не доверяли. Супруг Степановой Виталий обращался в МОК с просьбой помочь ему с поступлением в университет.

Ответ МОК на их запросы до сих пор неизвестен.

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Ранее 18 января были названы суммы ежемесячных платежей, поступавших супругам Степановым от МОК. Юлия получала по 2 500 долларов, Виталий — 5 000.

Юлия Степанова, выступавшая в беге на средние дистанции, в 2014 году вместе с бывшим сотрудником Российского антидопинговго агентства (РУСАДА) Виталием Степановым стала информатором WADA. В результате допингового скандала, вызванного показаниями Степановых, ряд российских спортсменов, включая всех легкоатлетов (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не выступил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Степанова отбывала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов с 2013 по 2015 год, ее результаты с 2011-го были аннулированы. Помимо этого, она не была допущена до участия в Олимпиаде-2016.

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