Информатор WADA Степанов призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов просит отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Соответствующее письмо он написал комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает «Би-би-си».

«Российская допинговая система поставила крест на олимпийских мечтах сотен спортсменов. Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде в Пхенчхане, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так настрадались», — считает Степанов.

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Информатор WADA призвал предотвратить подобную ситуацию. «Если у вас хватит смелости, это будет одной из самых важных побед в олимпийской истории», — говорится в обращении.

Степанов вместе с женой, бывшей российской бегуньей Юлией, предоставили немецкому телеканалу ARD компромат на систему распространения допинга в российской сборной. Затем они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода передач. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.