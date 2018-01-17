Названа сумма платежа информаторам WADA Степановым от МОК

Российская легкоатлетка, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова ежемесячно получает 2500 долларов от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает RT.

В распоряжении издания оказались данные хакерской группировки Fancy Bear. Согласно информации, полученной из переписки Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, данная сумма будет выделяться легкоатлетке до конца 2018 года.

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Виталий Степанов получает от МОК 5000 долларов в месяц, являясь консультантом по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

В декабре информатор WADA призвал отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Он посчитал это несправедливым по отношению к «чистым» спортсменам.

Чета Степановых предоставила немецкому телеканалу ARD компромат на систему распространения допинга в российской сборной. Затем они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода передач. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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