IAAF отказалась допустить информатора WADA Степанову до участия в ЧМ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунью Юлию Степанову до участия в чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова, слова которой приводит ТАСС.

Ранее в понедельник, 24 июля, ВФЛА отправила заявки на участие в турнире 20 россиян, в том числе Степановой.

«Мы получили официальный ответ из IAAF, в котором есть разрешение на участие в чемпионате мира 19 российских атлетов, а также 12 сопровождающих лиц. На участие в чемпионате Степановой, которая была включена в список, разрешения нет», — рассказала Орлова.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.

Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием — главные действующие лица в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Супруги сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

