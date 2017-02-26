Информатор WADA Степанова провалила отбор на чемпионат Европы по легкой атлетике

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова не смогла пройти квалификационный отбор на чемпионат Европы по легкой атлетике, который состоится в Белграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оргкомитета соревнований.
Норматив для спортсменок, выступающих в беге на 400 метров, составлял 54 секунды. Дистанцию вдвое длиннее участницы отборочного турнира должны были преодолеть за 2 минуты 4 секунды. Степанова пробежала 400-метровый отрезок за 54,18 секунды, а в беге на 800 метров финишировала с результатом 2 минуты 5,14 секунды. Эти показатели не соответствуют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации, поэтому спортсменка пропустит предстоящий чемпионат.
По информации, предоставленной оргкомитетом, на соревнования в беге на 800 метров квалифицировались 45 легкоатлеток.
29 января Степанова, выступающая под нейтральным флагом, рассказала о нежелании возвращаться в Россию. Также она призналась, что не жалеет о предоставленной WADA информации о допинге в российском спорте.
Степанова вместе со своим мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — главные действующие лица в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.