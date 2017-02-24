Клишина станет единственной российской легкоатлеткой на зимнем ЧЕ в Белграде

Единственной представительницей России на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике станет прыгунья в длину Дарья Клишина. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС.

Другая представительница России, бегунья Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных соревнованиях, отказалась выступить на континентальном первенстве. По словам ее тренера Виктора Васяткина, спортсменка вынуждена была принять такое решение из-за болезни и длительного лечения.

23 февраля стало известно, что IAAF допустила до международных соревнований в качестве нейтральных атлетов Сивкову, прыгунью с шестом Анжелику Сидорову и метателя молота Алексея Сокирского.

Клишина получила допуск IAAF летом 2016 года. 26-летняя спортсменка была единственной представительницей России в легкоатлетических соревнованиях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.