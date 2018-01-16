Выдвинуты новые обвинения против WADA

Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала письмо бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хайна Вербруггена с обвинениями в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте хакеров.

В письме Вербругген обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что WADA с момента основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.

Чиновник в письме также обвиняет экс-президента WADA Ричарда Паунда в использовании агентства для борьбы с МОК.

Материалы по теме Крестовый поход: раскрыт очередной заговор против России Русские хакеры, Олимпиада, связь Макларена с ФБР — все как вы любите

10 января Fancy Bear опубликовала доказательства того, что целью работы комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля агентства над МОК. Канадец должен был лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

Расследование Макларена началось весной 2016-го. По его итогам канадец представил два доклада, подтвердивших обвинения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес российских спортсменов. По результатам дополнительных расследований МОК лишил Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранил сборную от Игр-2018.

Fancy Bear начала активную деятельность в 2016 году. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!