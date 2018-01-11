WADA ответило на обвинения хакеров в заговоре против России и МОК

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало публикацию хакерской группировкой Fancy Bears переписки членов Международного олимпийского комитета (МОК), которые раскрыли истинную цель комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Слова пресс-службы организации приводят РИА Новости.

«Как известно, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело», — заявил представитель WADA.

10 января хакеры опубликовали доказательства того, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

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Также они утверждали что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. При этом отмечалось, что комиссия Макларена была связана с ФБР.

Канадец Макларен начал расследование весной 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Он представил два доклада, но доказательств вины отечественных атлетов не представил. По итогам дополнительных расследований МОК лишил Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранил сборную от Игр-2018 в полном составе.

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