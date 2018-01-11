Заговор WADA против России назвали бальзамом на душу

Чемпионка Олимпийских игр-2006 в Турине по конькобежному спорту и заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова прокомментировала данные хакерской группировки Fancy Bear о том, что целью Всемирного антидопингового агентства (WADA) было отстранение России от Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Слова бывшей спортсменки приводит RT.

«Отмечу, что официальным лицам не стоит реагировать на информацию, полученную путем хакерской атаки. Ведь, кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено... Единственное, на что нельзя не обратить внимание, — то, что эти данные стали бальзамом на наши души. Ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа», — сказала Журова.

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10 января Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников МОК, раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Хакеры выяснили, что перед Маклареном изначально стояла задача лишить Россию права участия в Олимпиаде и дискредитировать МОК.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал скандалы вокруг россиян заказом определенных структур. По его мнению, России необходимо добиваться восстановления позиций.

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