Спорт
 
Последние новости
Найден способ залезть в чужую переписку в WhatsApp
Опубликовано видео драки на корпоративе хоккейного «Авангарда»
Хакасской школьнице помешали стать японской моделью
SpaceX попросила Украину о срочной помощи
Медики попались пациенту с шампанским и были уволены
Украину уличили в подражании сирийским боевикам
Россиянин прыгнул с балкона, поймал ветер и остался жив

Заговор WADA против России назвали бальзамом на душу

Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Журова
Светлана Журова

Чемпионка Олимпийских игр-2006 в Турине по конькобежному спорту и заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова прокомментировала данные хакерской группировки Fancy Bear о том, что целью Всемирного антидопингового агентства (WADA) было отстранение России от Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Слова бывшей спортсменки приводит RT.

«Отмечу, что официальным лицам не стоит реагировать на информацию, полученную путем хакерской атаки. Ведь, кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено... Единственное, на что нельзя не обратить внимание, — то, что эти данные стали бальзамом на наши души. Ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа», — сказала Журова.

10 января Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников МОК, раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Хакеры выяснили, что перед Маклареном изначально стояла задача лишить Россию права участия в Олимпиаде и дискредитировать МОК.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал скандалы вокруг россиян заказом определенных структур. По его мнению, России необходимо добиваться восстановления позиций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Журова: данные о сотрудничестве WADA с ФБР стали бальзамом на наши души
Допинговые скандалы вокруг россиян назвали заказом определенных структур
Комиссию Макларена уличили в связи с ФБР
Другие материалы рубрики
Спорт00:0210 января

«У него старческое слабоумие»

Главный скандалист мирового футбола вернулся на тропу войны
15:1631 декабря 2017

Опубликован трейлер чемпионата мира по футболу в стиле «Безумного Макса»

15:03Сегодня

Серена Уильямс рассказала о проблемах после родов

15:57Сегодня

Опубликовано видео драки на корпоративе хоккейного «Авангарда»

Спорт00:0830 декабря 2017

Жертва для Орла

Нурмагомедов готов порвать Барбозу на пути к титулу чемпиона UFC
13:11Сегодня

Мария сыграет с Шараповой в первом круге Australian Open

13:17 1 января

Bild обвинила Беккера в продаже поддельной ракетки на аукционе

11:05Сегодня

Футбольных фанатов предложили запретить

Спорт00:0628 декабря 2017

Пропустили и упали

Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
12:34Сегодня

Победивший рак футболист «Барселоны» пожаловался на Месси

18:4931 декабря 2017

ФИФА анонсировала сотрудничество с Родченковым по допингу в российском футболе

08:24Сегодня

Российского биатлониста посчитали достойным 54-го места

Россия
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
Россиянин прыгнул с балкона, поймал ветер и остался жив
«Потом может и не быть»
Почему люди становятся волонтерами в хосписах
«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»
Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
Медики попались пациенту с шампанским и были уволены
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП
В Кремле оценили качество политических Telegram-каналов
Все материалы
Мир
«Пока не было этих бородатых, жили как европейцы»
Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит
Белые рабыни
Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
В США родственники напоили ребенка газировкой с метамфетамином
Туалеты британского парламента вызвали панику депутатов
Выход есть: найден способ победить наркоманию
За наркотики нельзя сажать в тюрьму
Боявшийся России поляк возглавит расследование крушения самолета Качиньского
Беглый член якудза засветил тату и попал в тюрьму
Все материалы
Бывший СССР
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
Школьник попрал честь проститутки и получил нож в сердце
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
Мэр Киева сходил в отпуск 12 раз за год
Киргизский чиновник напился и уснул на работе
С сайта «Азова» пропали фотографии бойцов полка с американским оружием
В США задумались о третьем Майдане на Украине
Все материалы
Экономика
Старость не радость: россиянам отказывают в пенсиях
Без денег могут остаться 30 миллионов человек
Крупнейший инвестфонд в мире нанял на работу звезду игры в покер
На трезвую голову
Что будет с рублем, нефтью, ценами и биткоином в 2018 году
Число россиян-банкротов резко выросло
ЕС объяснил отказ от выделения 600 миллионов евро Украине
Рустам Танкаев: Странный аукцион
Руководство АЛРОСЫ задумало фантастическую комбинацию некоммерческого плана
Озвучена сумма финансовых резервов России
Все материалы
Силовые структуры
В багровых тонах
Самые громкие убийства и покушения новой России глазами фотографов
Михаил ПопковПерегнать Чикатило
Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В VIP-камерах «Матросской тишины» нашли холодильники и коврик со львами
Ульяновский пекарь расстрелял начальника по заказу его жены
Лжемузейщик в Москве заложил фальшивые картины и получил 50 миллионов рублей
Солдат разогрел еду, сжег БТР за 28 миллионов и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Чужие победы
США и Китай в 2018 году помянут «Роскосмос»
Истребители пятого поколения появятся и у западных соседей России
Apple по ошибке разрешила возвращаться на старые iOS
Хокинг назвал точный срок уничтожения человечества
В метеоритах нашли источник жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Крестовый поход: раскрыт очередной заговор против России
Русские хакеры, Олимпиада, связь Макларена с ФБР — все как вы любите
«У него старческое слабоумие»
Главный скандалист мирового футбола вернулся на тропу войны
Серена Уильямс рассказала о проблемах после родов
Опубликовано видео драки на корпоративе хоккейного «Авангарда»
Мария сыграет с Шараповой в первом круге Australian Open
Заговор WADA против России назвали бальзамом на душу
Футбольных фанатов предложили запретить
Все материалы
Культура
Главные сериалы года
«Мир Дикого Запада», вестерн братьев Коэн и другие телепремьеры 2018-го
«Шоу-бизнес родился из цирка уродов»
Хью Джекман о сговоре продюсеров, рискованном мюзикле и будущем Росомахи
Дядя Миша
Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х
Автор песни «Продавай наркотики» сел за продажу наркотиков
Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк
Вайнштейну надавали пощечин
«Секретные материалы» лишились агента Скалли
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора просыпаться
Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье
Хорошо забытое старое
Мы писали для вас взрывные новости, а вы даже не заметили
«Их души будут спасены»
Аноним обещал самоубийцам киберпанк-рай, но испугался последствий
Дуров потребовал не связывать Telegram c Россией
Блогер сварил «жопотанк» из двух «восьмерок» и взбесил интернет
В сети посмеялись над странностями традиционных кухонь мира
Поглумившегося над мертвецом блогера-богача лишили денег и выгнали из кино
Все материалы
Ценности
Играют по-черному
Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены
Елизавета II выгнала официального поставщика нижнего белья за болтливость
Беременная Кейт Миддлтон умилила соцсети поношенным платьем
Мама мальчика из рекламы H&M одобрила расистское худи с мартышкой
Вооруженные грабители оставили Париж без украшений
Японцы выпустили ярко-розовые часы вместе с модным диджеем
Rolls-Royce выпустил кресло стоимостью в шесть машин Lada
Все материалы
Путешествия
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии
Госдеп уравнял туризм в России с Ливаном и Гондурасом
Путин разрешил полеты в Каир
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны
Все материалы
Из жизни
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Швед принял гранату за игрушку и взорвался
Рики Мартин женился на бойфренде
Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда
Любитель змей подарил восьмимесячной дочке скромного питона
Все материалы
Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину
Самые известные массовые свалки автомобилей
Мешок с подарками
Самые интересные и дорогие автомобильные лоты первого аукциона нового года
Самые безопасные автомобили 2017 года
Организация Euro NCAP проанализировала итоги всех краш-тестов за год
Какие машины мы ждем в 2018 году
Самые важные премьеры наступившего года
Ford представил первый «заряженный» кроссовер
Американцы построили самый быстрый в мире бронированный автомобиль
В Туркменистане запретили все небелые автомобили
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Все материалы