Комиссию Макларена уличили в связи с ФБР

Хакерская группировка Fancy Bear уличила комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена в связях с ФБР. Об этом сообщается на сайте Fancy Bear.

По информации хакеров, член исследовательской группы Ричард Янг сотрудничал с юридической компанией Bryan Cave. Янг отвечал за коммуникацию между Маклареном и научным директором Международного олимпийского комитета (МОК) Ричардом Баджеттом. Компания Bryan Cave также известна связями с ФБР. В качестве доказательства хакеры приводят тот факт, что один из сотрудников Bryan Cave, Хэл Голдсмит, получил премию директора бюро.

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Fancy Bear опубликовала переписку Макларена, которая свидетельствует о том, что главный следователь комиссии Мартин Дюббей также связан с ФБР. Дюббей является начальником отдела разведки 5 Stones Intelligence в Великобритании и Европе, а также состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР.

Кроме того, в состав комиссии Макларена входили бывшие члены американских и британских спецслужб.

Ранее 10 января Fancy Bear раскрыла истинную цель расследования комиссии Макларена, занимавшейся допинговой системой, якобы существовавшей в России во время Олимпийских игр 2014 года. Хакеры выяснили, что перед Маклареном изначально стояла задача лишить Россию права участия в Играх и дискредитировать МОК.

Макларен начал расследование весной 2016-го и позднее представил два доклада, подтвердившие обвинения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес российских спортсменов. Доказательств вины отечественных атлетов представлено не было. По итогам дополнительных расследований МОК лишил Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранил сборную от Игр-2018 в полном составе.

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