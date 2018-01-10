Макларен оказался орудием против России

Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Информация появилась на сайте группировки.

Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

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Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

Расследование канадского юриста Ричарда Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США, дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.

По итогам расследования Макларен представил два доклада, где подтвердил обвинения Родченкова. Канадец не представил весомых доказательств, позволивших ему сделать подобные выводы, даже после запроса МОК. В результате в международном комитете провели дополнительные разбирательства, лишив Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранив сборную от Игр-2018 в полном составе. В соревнованиях смогут принять участие отдельные спортсмены, которые смогут доказать непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они будут выступать под олимпийским флагом.

Fancy Bear начала активную деятельность в 2016 году. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.

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