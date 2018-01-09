Российских лыжников оставили без Олимпиады

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, не смогут поехать на Игры-2018 даже в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ее слова приводит RT.

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Вяльбе отметила, что ФЛГР подала апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске россиян на все соревнования под ее эгидой.

Однако, по ее словам, это не помогло отечественным атлетам. «Ведь получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры. То есть в случае положительного решения со стороны CAS они просто не поедут в Пхенчхан. Им не дали туда пробиться», — подчеркнула Вяльбе.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет непричастность к допинговым махинациям. В конце декабря FIS приняла решение отстранить от всех соревнований 11 российских лыжников, которые ранее были дисквалифицированы комиссией МОК.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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