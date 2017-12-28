Отстраненных от Олимпиад российских лыжников лишили международных соревнований

11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе сказано, что 22 декабря FIS дисквалифицировала троих российских спортсменов: Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных. До этого, 1 декабря, организация объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой.

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5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под олимпийским флагом.

В ноябре МОК по итогам расследования комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжников Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Иванову, Шаповалову, Чекалеву и Доценко, а также аннулировал их результаты на Олимпийских Играх-2014 в Сочи. В результате сборная России опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.

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